Общие потери ВСУ за время боевых действий в Курской области превысили 66 тыс. человек, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, за прошедшие сутки украинские силы лишились в курском приграничье более 340 боевиков. Также уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, в том числе американская БМП Bradley, пять бронетранспортеров, десять боевых бронемашин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, разбиты станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, инженерная машина разграждения, шесть пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. В плен сдались два боевика ВСУ.

Напомним, накануне группировка войск «Север» в ходе наступательных действий в Курской области освободила населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное.

Минобороны указывает, что за последние сутки российские военные отбили на Курском направлении три контратаки украинской армии. При этом российские силы нанесли поражение формированиям 10 бригад, двух штурмовых полков и двух бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Малая Локня, Олешня, Пушкарное, Суджа, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька и Южный.

В то же время авиация и артиллерия громила живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Дмитрюков, Замостье, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Махновка, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Черкасское Поречное, Южный. Также были атакованы позиции ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области Украины.

Всего за время боевых действий в Курской области с 6 августа противник потерял более 66270 военнослужащих, 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 бронетранспортеров, 2173 боевые бронемашины, 2383 автомобиля, 539 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, а также более 230 единиц другой техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube