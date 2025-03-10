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Понедельник, 10 марта 2025, 20:43 мск

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Красноармейск взяли «в жесткие клещи»: армия России пробилась в Днепропетровскую область

Российские войска прорвались на территорию Днепропетровской области Украины в ходе боев за Красноармейск (украинское название – Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Мы взяли Красноармейск в жесткие клещи, с южной стороны уже вышли на территорию Днепропетровской области», – сказал парламентарий в комментарии ТАСС.

«Там сегодня переброшены дополнительные формирования и ВСУ, и нацбатальонов, и, самое главное, так называемых наемников. Это, в принципе, те же самые регулярные подразделения из Франции, Англии, Германии, которые сегодня воюют на стороне режима Зеленского», – уточнил Водолацкий.

Красноармейск – важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. В Киеве неоднократно заявляли, что потеря этого города станет катастрофой для Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), готовясь к отступлению, заминировали центр Красноармейска. При этом украинское командование покинуло город, перенеся пункты управления в Днепропетровскую область.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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