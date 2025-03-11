«Хватит на многие месяцы»: Песков о запасах оружия на Украине

Несмотря на остановку поставок американского вооружения, у Киева есть запасы боевой техники и боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Оружия на Украине хватит на многие месяцы противостояния, но при одном условии. «Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет еще многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не разворуют и не продадут», – сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента предположил, что если Илон Маск отключит ВСУ от спутниковой системы Starlink, то боевики Киева быстро получат альтернативу.

Ранее глава компании SpaceX, миллиардер и руководитель департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что система Starlink является «хребтом украинской армии», без которой она не сможет действовать, и пригрозил ее отключением. На фоне этих сообщений Евросоюз и Киев ищут альтернативы на тот случай, если американская спутниковая связь на Украине станет недоступна. На масштабное подключение терминалов французской компании Eutelsat потребуется несколько месяцев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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