ВС РФ вернули контроль над 12 поселками, а также освободили более 100 квадратных километров территории Курской области. Киевский режим за сутки потерял свыше 270 боевиков и десятки единиц боевой техники. 12 украинских военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение силам 12 бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Локня, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Авиация и артиллерия бьют по формированиям врага в районах населенных пунктов Бондаревка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Куриловка, Махновка, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Олешня, Рубаншина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери украинской армии на Курском направлении составили более 270 военнослужащих, два танка, четыре БМП, три БТР, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, две американские САУ «Paladin», орудие полевой артиллерии, пусковая установка ЗРК «Бук-М1», а также 11 пунктов управления дронами и два склада боеприпасов. «Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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