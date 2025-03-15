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Суббота, 15 марта 2025, 14:40 мск

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Российская военная авиация в воздушном бою сбила самолет МиГ-29 ВСУ

Архив. Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские войска улучшили позиции на ключевых направлениях специальной военной операции. Как сообщается в сводке министерства обороны РФ, Воздушно-военные силы (ВКС) в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 ВСУ, а общие потери противника составили почти 1300 военнослужащих и иностранных наемников.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Филия в Днепропетровской области, а также Петровского, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка в Донецкой народной республике.

На этом направлении уничтожены до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Вместе с тем за прошедшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотников, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 162 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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