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Воскресенье, 16 марта 2025, 14:23 мск

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Армия России нанесла удары по военным аэродромам, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки российские войска улучшили положение на ключевых направлениях специальной военной операции и нанесли удары по военным целям на Украине. Как сообщает министерство обороны РФ, общие потери противника составили порядка 1 300 военнослужащих.

Как следует из сводки, самые серьезный урон ВСУ нанесен в зоне ответственности российской группировки «Центр», подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка в Донецкой народной республике.

На этом направлении противник потерял до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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