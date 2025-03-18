ВС РФ ударили по объектам нефтеотрасли Украины, местам хранения и применения дронов ВСУ

За минувшие сутки российские войска улучшили позиции и продвинулись на основных направлениях специальной военной операции. Также ВС РФ нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим украинскую армию, и другим военным целям. Об этом сообщается в сводке о ходе специальной военной операции. Противник потерял в общей сложности свыше 1095 боевиков.

По данным ведомства, самые значительные потери ВСУ несут в зоне действия подразделений группировки войск «Центр». Бойцы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ести бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Новоалександровка, Удачное, Успеновка, Димитров и Шевченко в ДНР.

Противник потерял на этом направлении более 440 боевиков, четыре боевые бронемашины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три орудия артиллерии.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения и применения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований противника в 146 районах.

Силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы HIMARS производства США, а также 117 БПЛАсамолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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