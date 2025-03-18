В боях на Курском направлении ВСУ потеряли два танка и более 270 боевиков

Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области. За сутки сражений ВС РФ уничтожили свыше 270 украинских военнослужащих, два танка и другую боевую технику.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», – сообщили в Минобороны России.

Авиация и артиллерия нанесли удары по позициям врага в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, БМП, два БТР, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станция контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления дронами и склад боеприпасов. «Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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