Министерство обороны РФ раскрыло данные о сегодняшних атаках ВСУ с попыткой прорыва на российскую территорию в Белгородскую область. Как говорится в сообщении ведомства, всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, последняя из которых была предпринята с 17:30 до 18:45.

В министерстве уточнили, что атаки начались утром (в 5:50). ВСУ пытались вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

«Всего в провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля», – пояснили в министерстве.

В ответ действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск «Север», огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены – пересечения госграницы РФ не допущено.

Общие потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался.

Вместе с тем по вскрытым местам скопления дивой силы ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С», два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери.

Таким образом провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана. Как пояснили в Минобороны России, цель этой операции противника состояла в создании негативного фона вокруг запланированных переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив американского лидера.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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