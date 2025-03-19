Зеленский хочет услышать от Трампа, о чем он говорил с Путиным

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня планирует пообщаться с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Планируется обсудить вчерашний разговор лидеров России и США.

«Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали следующих шагов. У нас в Джидде действительно была хорошая встреча наших команд. Я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным», – сказал он.

Как пишут европейские СМИ, Зеленский дает понять, что выступает за «энергетическое и инфраструктурное прекращение огня» с Россией, но сначала хочет услышать больше от президента Дональда Трампа.

«Я рассчитываю на разговор с президентом Трампом. Мы разберемся в деталях. Мы всегда поддерживали позицию прекращения огня и неиспользования оружия против энергетической инфраструктуры», – заявил Зеленский накануне журналистам на онлайн-брифинге.

Однако он заявил, что воздержится от окончательного ответа до разговора с Трампом.

«После того, как мы получим подробности от президента США, от американской стороны, мы дадим наш ответ», – сказал он.

Зеленский и Трамп не разговаривали с тех пор, как они поссорились в Овальном кабинете в конце февраля. Тогда Трамп обвинил Зеленского в том, что он не испытывает благодарности Соединенным Штатам за ту помощь, которые они оказали Украине.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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