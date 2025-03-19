ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и местам хранения беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки российская армия поразила объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины, места хранения беспилотников, склады боеприпасов и военного имущества. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Удары по целям на Украине наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Также нанесено поражение личному составу и технике ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Группировки ВС РФ в течение суток продолжили теснить противника на ключевых направлениях в зоне спецоперации. Так, подразделения группировок «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение и положение по переднему краю. Бойцы «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех бригад и двух штурмовых полков противника в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области.

Общие потери ВСУ за сутки составила свыше 1245 военнослужащих. Наибольший урон противнику нанесли бойцы группировки «Центр», ударив по силам десяти бригад и штурмового полка ВСУ около Шевченко, Зверево, Срибного, Елизаветовки, Красноармейска, Запорожья, Удачного и Успеновки в ДНР. В результате противник лишился до 465 боевиков, четырех боевых бронемашин «Козак», пяти автомобилей и пяти артиллерийских орудий.

Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 украинских беспилотников самолетного типа, 61 из них – вне зоны спецоперации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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