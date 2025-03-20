Спецслужбы предотвратили теракт у здания районной администрации в Мариуполе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили в теракт в Мариуполе у здания районной администрации.

Как сообщило управление ведомства по Донецкой Народной Республике, правоохранители задержали местного жителя, который участвовал в подготовке теракта. Целью атаки были представители органов местной власти.

Мужчину задержали с поличным, он достал из схронов компоненты самодельного взрывного устройства и собирался установить бомбу у здания Приморской районной администрации.

В январе 2025 года сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. После получения паспорта России он продолжил по заданию военной разведки Украины собирать информацию о российских военнослужащих.

Мариуполь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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