Армия России нанесла удар по воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ. Также российские военные поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, пункты управления и места хранения беспилотников, склады хранения военной техники и материальных средств, а также скопления личного состава противника в 153 районах. Об этом сообщает Минобороны РРФ в сводке о ходе специальной военной операции. Удары по ВСУ наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Вместе с тем средства противовоздушной обороны сбили 225 беспилотников самолетного типа, пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы HIMARS производства США.

Российские войска продолжают вскрывать оборону ВСУ и продвигаться вперед на ключевых направлениях спецоперации. За последние сутки противник лишился до 1320 боевиков. Самые большие потери украинская армия несет в зоне ответственности группировки войск «Центр» в ДНР, бойцы которой улучшили положение по переднему краю и поразили силы восьми бригад и полков ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Сухая Балка, Ульяновка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Срибное и Алексеевка. В результате уничтожено свыше 495 боевиков, три боевые бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля «MaxxPro», два пикапа и три орудия полевой артиллерии.

На Белгородском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области. Противник потерял до 150 боевиков четыре танка, 19 боевых бронемашин, из них четыре БМП, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и два артиллерийских орудия. Также уничтожен склад боеприпасов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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