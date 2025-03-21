Обвинения Киева в адрес Москвы, касающиеся якобы провокации с обстрелом газоизмерительной станции в Судже, совершенно абсурдны. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Суджу, вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры, кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят в этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление. Но это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму», – сказал представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее Зеленский в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом выражал готовность прекратить обстрелы энергетических объектов, но при этом ВСУ нанесли удары по этим целям в России. В то же время президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером отдал приказ остановить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру Украины. Однако уже через несколько часов киевский режим атаковал российские энергообъекты на Кубани, а в ночь на 21 марта подорвал газоизмерительную станцию «Суджа», через которую российский газ перекачивался в Европу.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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