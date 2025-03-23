Еще одно поселение в ДНР перешло под контроль российской армии

Российские войска взяли под контроль село Срибное в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Срибное Донецкой народной республики», – говорится в сообщении. Село расположено примерно в 25 км южнее города Красноармейска (украинское название – Покровск), который ВС РФ взяли в клещи.

В ходе боевых действий войска группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций «Восток» и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка в ДНР. В результате уничтожено свыше 500 боевиков, четыре боевые бронемашины, семь автомобилей и два артиллерийских орудий.

Российские силы улучшают позиции и продвигаются на основных направлениях спецоперации. Общие суточные потери ВСУ на всех направлениях составили до 1470 боевиков. Разбиты три танка, девять боевых бронемашин, 39 автомобилей, 17 орудий артиллерии, четыре станции РЭБ, а также семь складов боеприпасов.

Вместе с тем, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение прошедших суток поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, центры подготовки операторов БПЛА, цеха их производства и места хранения, а также скопления личного состава и техники ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда системы HIMARS производства США, а также 224 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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