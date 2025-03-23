В Курской области группировка войск «Север» в ходе наступательных действий нанесла удары по формированиям шести бригад ВСУ у населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Также российские бойцы отразили четыре контратаки украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В то же время авиация и артиллерия поразили личный состав и технику ВСУ в районах вышеперечисленных поселений и атаковали позиции противника около 20 населенных пунктов Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковая установка РСЗО, а также два склада боеприпасов», – говорится в сообщении ведомства.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 69 510 военнослужащих.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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