Российская армия в течение суток нанесла удары по объектам военных аэродромов ВСУ, а также по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах. Также, сообщается в сводке Минобороны о ходе спецоперации, ВС РФ поразили склады боеприпасов, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску БПЛА.

В то же время, средствами противоздушной обороны в зоне СВО сбиты 227 беспилотников самолетного типа, а также четыре управляемые авиабомбы JDAM и три реактивных снаряда системы HIMARS производства США.

Российские войска заняли более выгодные позиции, улучшили положение на ключевых направлениях спецоперации и продолжают теснить подразделения ВСУ. За сутки противник потерял на фронтах СВО до 1430 боевиков. Самый значительный урон ВСУ понесли в зоне действия группировки войск «Центр» в ДНР. Подразделения группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ и Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Зверево, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка и Алексеевка.

На Белгородском направлении группировка войск «Север» ударила по сосредоточениям личного состава и техники восьми бригад и полков ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области. В результате уничтожено свыше 175 боевиков, два танка, четыре боевые бронемашины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также разгромлен склад боеприпасов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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