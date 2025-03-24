ВСУ потеряли на курском направлении свыше 190 боевиков

ВС РФ продолжают разгром украинских формирований на территории Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 190 боевиков и несколько единиц военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступления нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. «Отражена одна контратака противника», – отметили в оборонном ведомстве.

Авиация и артиллерия бьют по силам врага в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БпЛА», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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