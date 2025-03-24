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Понедельник, 24 марта 2025, 20:33 мск

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Западные СМИ сообщили о вторжении ВСУ в Белгородскую область

Вооруженные формирования Украины организовали наступление на Белгородскую область. Из сообщений западной прессы следует, что ВСУ якобы уже захватили одну из деревень российского региона в Краснояружском районе.

В германских СМИ появилась информация, что киевские боевики наступают на три деревни в 10-километровой полосе, часть подразделений продвинулась на глубину от 500 метров до 2 км от украино-российской границы. В сообщениях об оккупации упоминается Демидовка.

Частично эту информацию подтверждает Readovka. По данным этого ресурса, русские пограничники отражают атаки ВСУ на приграничную Поповку в Белгородской области.

«Ситуация в белгородском приграничье остается напряженно-контролируемой. Враг не оставляет попыток навязать бои для снятия угрозы наступления ВС РФ на Сумскую область», – говорится в публикации.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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