Киев нанес сильный удар по нефтяным и финансовым интересам США

Украинская атака с использованием беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» привела к приостановке транспортировки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), возобновление процесса в обозримом будущем невозможно. Об этом сообщила пресс-служба КТК.

«После остановки НПС «Кропоткинская» в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС «Кавказская» в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС «Кропоткинская», – говорится в пресс-релизе компании.

По данным консорциума, грузоотправители нефти сдавали через станцию «Кавказская» в систему КТК для последующей отгрузки с морского терминала под Новороссийском не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого сырья составил около 1,51 млн тонн.

«Таким образом, действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США», – уточняется в заявлении КТК.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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