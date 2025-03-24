российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 марта 2025, 20:33 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Киев нанес сильный удар по нефтяным и финансовым интересам США

Украинская атака с использованием беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» привела к приостановке транспортировки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), возобновление процесса в обозримом будущем невозможно. Об этом сообщила пресс-служба КТК.

«После остановки НПС «Кропоткинская» в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС «Кавказская» в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС «Кропоткинская», – говорится в пресс-релизе компании.

По данным консорциума, грузоотправители нефти сдавали через станцию «Кавказская» в систему КТК для последующей отгрузки с морского терминала под Новороссийском не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого сырья составил около 1,51 млн тонн.

«Таким образом, действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США», – уточняется в заявлении КТК.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Трамп сообщил о скорой сделке с Зеленским / Поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы: глава Белгородской области сообщил об атаках ВСУ / Западные СМИ сообщили о вторжении ВСУ в Белгородскую область / ВСУ ударили по мысу Тарханкут / Минобороны России заявило о недоговороспособности киевского режима / Еще одно поселение в ДНР перешло под контроль российской армии / Армия России поразила базы спецназа ВСУ и наемников в Киевской области / ВС РФ сбили украинский МиГ-29 и нанесли новые удары по аэродромам ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Экономика, Нефть и газ, США, Украина,