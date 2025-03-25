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Вторник, 25 марта 2025, 12:08 мск

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ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из погранпункта «Суджа»

Фото Минобороны РФ

Российские бойцы выбивают подразделения ВСУ в Курской области у погранперехода «Суджа» на государственной границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, на сумском направлении российские военные выбивают противника в районе погранперехода «Суджа», восстанавливая контроль над ключевым участком госграницы.

В результате продвижения российских сил подразделения противника около курского села Гоголевка оказались полностью отрезаны от сил ВСУ в Сумской области.

Накануне российские военные телеграм-каналы сообщили, что штурмовики ВС РФ вышли к погранпереходу «Суджа», там идут бои. Отмечалось, что украинские боевики окружены и оказывают сопротивление.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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