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Вторник, 25 марта 2025, 16:05 мск

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Потери ВСУ в Курской области достигли почти 70 тысяч боевиков

Фото Минобороны России

За прошедшие сутки в Курской области российские войска ликвидировали более 260 украинских боевиков, а общие потери ВСУ достигли почти 70 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В частности, подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям нескольких бригад противника, в том числе механизированной и трех десантно-штурмовым, в районах Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни. При этом были отражены три контратаки ВСУ.

Вместе с тем авиация и артиллерия нанесли удары по силам противника не только на российской территории, но и в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены, танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БпЛА», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа 2024 года противник потерял более 69 960 военнослужащих, 401 танк, 327 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 222 боевые бронированные машины, 2 542 автомобиля, 585 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники, в том числе американские пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и семь MLRS.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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