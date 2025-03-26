ВСУ продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. Таким образом, Киев делает все, чтобы сорвать договоренности о поэтапных мерах по урегулированию конфликта. С таким заявлением выступило Минобороны РФ.

Так, прошедшей ночью, по информации ведомства, у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут силами ПВО сбиты два украинских беспилотника, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Также сегодня около 4:45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго» отключилась высоковольтная линия 10 кВ, в результате которого без света остались потребители в Комаричском районе.

Кроме того, днем 25 марта в Курской области после атаки украинского дрона по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр – Курскэнерго» произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4 тысяч потребителей Хомутовского района.

«Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта», – заключили в Минобороны РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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