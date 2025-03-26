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Среда, 26 марта 2025, 16:25 мск

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Потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область превысили 70 тысяч человек

Архив. Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают разгром воинских формирований ВСУ на территории Курской области. С момента вторжения Киев потерял свыше 70 тысяч боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За последние сутки подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступления нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Горналь, Гоголевка, Гуево И Олешня, А Также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Писаревка, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления БпЛА и склад боеприпасов», – говорится в сообщении.

По данным МО РФ, за все время в боях на Курском направлении киевский режим потерял более 70 190 военнослужащих, 402 танка, 327 БМП и 290 БТР, 2 223 броневика, 2 548 автомобилей, 585 артиллерийских орудий, несколько десятков пусковых установок РСЗО и ЗРК, 122 станции РЭБ и другую боевую технику.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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