После атаки ВСУ на энергообъект в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с целенаправленной атакой вооруженных формирований Украины на энергообъект в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко:

Следствием установлено, что 25 марта в Хомутовском районе Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». В результате совершенного преступления более четырех тысяч мирных жителей остались без электроэнергии.

Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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