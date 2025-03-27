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Четверг, 27 марта 2025, 13:54 мск

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Армия России ликвидировала ещё почти 200 украинских боевиков в Курской области

Фото Минобороны РФ

За прошедшие сутки в Курской области российские войска ликвидировали более 190 украинских боевиков и уничтожили несколько единиц военной техники. Как следует из сводки министерства обороны, ббои продолжаются в районах четырех населённых пунктов.

В частности, подразделения российской группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ, в том числе механизированной и трем десантно-штурмовым, около Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни.

В то же время авиация и артиллерия нанести удары по силам противника не только на российской территории, но и украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления БпЛА», – уточнили в Минобороны России.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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