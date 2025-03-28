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Пятница, 28 марта 2025, 14:08 мск

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ВС РФ вернули контроль над селом Гоголевка в Курской области

Российские войска в ходе наступления вернули контроль над селом Гоголевка в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, – говорится в сообщении. – Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка».

Кроме того, российская армия ударила по силам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Могрица, Новониколаевка, Ободы, Пролетарское, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БпЛА», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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