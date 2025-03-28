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Пятница, 28 марта 2025, 14:47 мск

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Разгромлены учебный центр и аэродромы: ВС РФ нанесли 7 групповых ударов по военным целям на Украине

За последнюю неделю с 22 по 28 марта Вооруженные Силы РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине.

Как говорится в сообщении Минобороны России, в результате атак поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.

Стоит отметить, что неделей ранее с 15 по 21 марта ВС РФ нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным целям на Украине.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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