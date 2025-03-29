Средства ПВО сбили три украинских дрона в Белгородской области

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили три боевых беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате ночной атаки произошел пожар в двухэтажном недействующем офисном здании в городе Строитель. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Тремя пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы, – написал глава региона в своем телеграм-канале. – Информация о последствиях уточняется».

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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