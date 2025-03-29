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Суббота, 29 марта 2025, 15:18 мск

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Российские войска взяли под контроль Веселовку в Сумской области

Фото Минобороны РФ

ВС РФ продолжают разгром ВСУ на Курском направлении. Российской армии удалось взять под контроль село Веселовка в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Груновка, Журавка, Запселье, Кияница, Локня, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Ободы, Садки, Храповщина, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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