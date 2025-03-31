Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России

Украинские войска за прошедшие сутки продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру России, несмотря на заявления Киева о ненанесении ударов по энергообъектам. Об этом заявило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, из-за украинского артобстрела по объекту филиала «Россети Центр – Брянскэнерго» вечером 30 марта в Брянской области оборвался провод на опоре, в результате отключилась высоковольтная линия. Это привело к прекращению электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.

Тогда же в Брянской области в результате удара украинского бесилотника по трансформаторной подстанции отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без света остался Севский район.

«Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине», – подчеркнули в Минобороны.

Брянский губернатор Александр Богомаз уточнил, что подача электроэнергии после атак ВСУ восстановлена. «В настоящее время энергоснабжение всех потребителей осуществляется в штатном режиме», – написал он в свеом тг-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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