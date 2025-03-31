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Понедельник, 31 марта 2025, 23:40 мск

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Армия России взяла под контроль ещё один населенный пункт в зоне СВО

Фото Минобороны РФ

Российский войска взяли под контроль населенный пункт Разлив в Донецкой народной республике вблизи Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, установлен контроль над районом обороны более 3 км в глубину и по фронту. Российские войска уже зачистили около 400 строений, уничтожено до двух рот (более 150 боевиков) ВСУ, уточнил Рогов в своем телеграм-канале, отметив, что в нескольких районах населённого пункта установлены российские триколоры.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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