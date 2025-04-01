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Вторник, 1 апреля 2025, 13:17 мск

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Российская армия освободила поселок Разлив в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. ВС РФ удалось взять под контроль поселок Разлив в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле.

В общей сложности потери киевского режима за последние сутки составили свыше 1190 боевиков и наемников, три танка, 13 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены 67 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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