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Среда, 2 апреля 2025, 13:56 мск

Новости Конфликт на Украине

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ВСУ потеряли свыше 150 боевиков на Курском направлении

Фото Минобороны РФ

Российская армия продолжает громить украинских боевиков на территории Курской области. За прошедшие сутки группировка войск «Север» в ходе наступления нанесла удары по формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Вместе с тем, ударами авиации и артиллерии поражены личный состав и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей и два пункта управления БПЛА», – отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа ВСУ потеряли более 71 570 военнослужащих, 403 танка, 329 БМП, 293 бронетранспортера, 2 242 боевые бронированные машины, 2 591 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО и десятки единиц дугой техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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