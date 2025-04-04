МИД о ночной атаке БПЛА на Россию: Киев показал отсутствие желания двигаться к урегулированию

Киевский режим массированными атаками беспилотников по России демонстрирует отсутствие любого желания двигаться к мирному урегулированию и прекращения огня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник.

«Более ста украинских БПЛА, отправленных бомбить гражданские объекты на территории России всего за одну ночь, в тысячу раз показательнее, чем стоны Зеленского, о его «стремлении к миру», – написал дипломат в своем телеграм-канале.

Мирошник добавил, что так Киев «нервно реагирует» на продолжение диалога России и США.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО перехватили 107 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ночью информировал, что в результате атаки БПЛА на регион погиб один человек. По его словам, под удар попали мирные жители поселка Белая Березка Трубчевского района.

«В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина, погиб», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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