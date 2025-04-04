ВС РФ нанесли 7 групповых ударов по целям на Украине – атакованы аэродромы и производства БПЛА

За неделю с 29 марта по 4 апреля Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате ударов были поражены инфраструктура военных аэродромов и предприятие ракетно-космической промышленности Украины. Кроме того, российские военные разгромили пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Также поражались склады боеприпасов, места производства взрывчатых веществ, пункты временной дислокации подразделений СБУ, украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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