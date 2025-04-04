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Пятница, 4 апреля 2025, 15:05 мск

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ВС РФ за неделю освободили 8 населенных пунктов в ДНР и Запорожской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска за прошедшие сутки освободили села Розовка и Успеновка в Донецкой народной республике, сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО. Также в течение недели ВС РФ освободили еще шесть населенных пунктов – Пантелеймоновку, Запорожье, Разлив и Веселое в ДНР, а также Щербаки и Лобковое в Запорожской области.

В целом за неделю с 29 марта по 4 апреля в зоне спецоперации уничтожено свыше 9920 украинских военнослужащих и десятки единиц военной техники и артиллерии, в том числе 27 танков, включая два немецких танка «Леопард».

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР. За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1975 боевиков, семь танков, 21 боевую бронемашину, в том числе пять бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Также уничтожены 36 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Запорожье и Успеновка в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3150 боевиков, семь танков, включая два танка «Леопард» производства ФРГ, 19 боевых бронемашин, в том числе два бронетранспортера VAB производства Франции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 39 автомобилей и 27 артиллерийских орудий.

В то же время бойцы группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Разлив и Веселое в ДНР. Противник потерял свыше 945 боевиков, три танка, боевую бронемашину, 16 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск «Днепр» освободила населенные пункты Щербаки и Лобковое Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 435 боевиков, танк, четыре боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов и горючего.

За неделю силы ПВО сбили 15 американских управляемых авиабомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы HIMARS, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 895 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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