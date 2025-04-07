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Понедельник, 7 апреля 2025, 09:45 мск

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Российские бойцы проводят зачистку курского Гуево от ВСУ

Фото Минобороны РФ

В селе Гуево Суджанского района Курской области идет зачистка от оставшихся сил ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Бойцы продолжают зачистку населенного пункта», – сказал источник, отметив, что отказавшихся сложить оружие уничтожают.

Гуево находится в нескольких километрах от границы с Сумской областью Украины.

Также российские подразделения зачистили окрестности Басовки в Сумской области, о взятии которой под контроль Минобороны РФ объявило накануне.

Меж тем ВСУ на сумском направлении, пытаясь сохранить контроль над участком суджанского приграничья, перебрасывают новые подразделения в район госграницы. По словам собеседника ТАСС, противник предпринял попытку перебросить штурмовую группу на боевой машине из Юнаковки Сумской области в направлении хутора Олешня в Суджанском районе. Российские операторы дронов уничтожили живую силу и технику ВСУ.

Бойцы продолжают зачистку лесных массивов в районе государственной границы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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