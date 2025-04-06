российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 6 апреля 2025, 15:53 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска взяли под контроль Басовку в Сумской области Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжили разгром формирований ВСУ на территории Курской области, а в результате наступательных действий группировки войск «Север» был освобожден населенный пункт Басовка Сумской области.

Кроме того, нанесено поражение формированиям У около поселкой Горналь, Гуево и Олешня. При этом авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника вблизи населенных пунктов Сумской области – Басовка, Беловоды, Будивельное, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Миропольское, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка.

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов», – уточнили в Минобороны России.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ атаковали позиции ВСУ в Днепропетровской и Сумской областях / Армия России высокоточным оружием разгромила арсенал и места производства беспилотников ВСУ / ВСУ ударили по энергообъектам четырех регионов России / Украинские СМИ сообщили о российском ударе по Киеву и Сумам / За ночь над регионами России сбили 11 украинских беспилотников / В столице Мордовии введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников / Потери ВСУ на курском направлении превысили 72 тысячи боевиков / Армия России атаковала военный аэродром и цех сборки беспилотников ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,