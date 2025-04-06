Российские войска продолжили разгром формирований ВСУ на территории Курской области, а в результате наступательных действий группировки войск «Север» был освобожден населенный пункт Басовка Сумской области.

Кроме того, нанесено поражение формированиям У около поселкой Горналь, Гуево и Олешня. При этом авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника вблизи населенных пунктов Сумской области – Басовка, Беловоды, Будивельное, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Миропольское, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка.

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов», – уточнили в Минобороны России.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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