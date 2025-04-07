ВСУ шесть раз атаковали энергообъекты в пяти регионах России

Киев продолжает ежедневные односторонние атаки по энергетической инфраструктуре России в нарушение российско-американских договоренностей о 30-дневном прекращении ударов по энергообъектам. Об этом сообщает Минобороны РФ. За прошедшие сутки ВСУ совершили шесть атак на объекты российской энергетики в пяти регионах.

Ростовская область дважды подверглась ударам. В ночь на 6 апреля в результате атак украинских БПЛА по энергообъектам филиала ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС и филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отключились две высоковольтной линии. Без света оставалось около 1000 бытовых потребителей в Мясниковском районе.

В Воронежской области после удара украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» электроснабжение было нарушено в селе Калинино Борисоглебского района.

В Херсонской области беспилотник атаковал электроподстанцию 150 кВ «Виноградово» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.

В ДНР украинские войска обстреляли из артиллерии электроподстанци ГУП ДНР «РЭК», в результате произошло отключение трансформатора с возгоранием. Без электроснабжения осталось коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» в Донецке.

В Брянской области в результате обстрела ВСУ из-за повреждения трансформатора отключена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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