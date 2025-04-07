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Понедельник, 7 апреля 2025, 15:08 мск

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Армия России освободила Катериновку в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжили продвижение в зоне спецоперации и взяли под контроль село Катериновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На других направлениях подразделения группировок войск ВС РФ продолжали наступление, продвинулись в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи и позиции в Сумской, Херсонской, Запорожской областях, а также в ДНР.

За последние сутки потери киевского режима составили 1250 боевиков и наемников, танк, восемь боевых бронированных машин, 36 автомобилей, девять артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США и 95 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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