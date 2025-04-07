ВСУ потеряли на Курском направлении более 150 боевиков

Российские войска продолжили разгром формирований противника на Курском направлении. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня», – говорится в сообщении.
Авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БпЛА», – добавили в оборонном ведомстве.
Москва, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»