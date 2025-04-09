ВСУ за сутки потеряли свыше 1,2 тыс. боевиков и два десятка броневиков

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Подразделения группировок войск ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам ВСУ на семи направлениях. За сутки киевский режим потерял свыше 1,2 тыс. военнослужащих и несколько десятков единиц боевой техники.

Группировка «Север» бьет по противнику на Белгородском и Харьковском направлениях. Западная группировка войск нанесла поражение бригадам ВСУ в ЛНР, ДНР, Харьковской области и в районе Серебрянского лесничества. Подразделения группировки войск «Южной», «Центр» и «Восток» ударили по врагу в ДНР. Бойцы группировки войск «Днепр» теснят противника в Херсонской и Запорожской областях.

ВСУ за сутки потеряли 1295 боевиков и наемников, 18 бронированных машин и бронетранспортеров, 27 автомобилей, установку разминирования, 18 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены шесть управляемых авиабомб JDAM и 333 беспилотника самолетного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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