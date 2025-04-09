ВС РФ ликвидировали за сутки более 230 боевиков ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают громить ВСУ на территории Курской области, уничтожив за сутки свыше 230 украинских боевиков. Российские бойцы в ходе наступления нанесли удары по формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около сел Горналь и Олешня. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

Помимо этого, ударами авиации и огнем артиллерии поражены личный состав и техника противника около населенных пунктов Александрия, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», – говорится в сообщении ведомства.

Накануне Минобороны заявило об освобождении села Гуево в Суджанском районе Курской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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