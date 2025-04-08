Российские войска вернули контроль над селом Гуево Суджанского района Курской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны России. Произошло это в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

Бойцы группировки также нанесли удары по формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

В то же время авиация и артиллерия поразили личный состав и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА», – отметили в ведомстве.

Группировке «Север» осталось выбить ВСУ из двух населенных пунктов в Курской области – Горналя и Олешни, оба поселения находятся в Суджанском районе. Российские бойцы штурмуют позиции противника в этих населенных пунктах, выдавливая украинских боевиков, сообщает телеграм-канал «Северный ветер», который ведут военнослужащие группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что российская армия блокировала ВСУ у Горналя с севера и востока.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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