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Понедельник, 7 апреля 2025, 20:12 мск

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Российские войска блокировали силы ВСУ около Горналя в Курской области

Армия России блокировали ВСУ у населенного пункта Горналь с севера и востока, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке войск «Север».

«Штурмовые подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса, совместно с подразделениями морской пехоты продвигаются вдоль устья реки к Белогорскому монастырю, где ведут уже боевые действия и вплотную подошли к населенному пункту Горналь. По сути, населенный пункт Горналь сейчас блокирован с севера и с восточной стороны», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, российская артиллерия подавляет огневые точки противника, пехота продвигается вперед, не оставляя противнику шансов закрепиться.

По данным Минобороны России, с начала вторжения ВСУ в Курскую область противник потерял более 72470 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 297 бронетранспортеров, 2256 боевых бронированных машин, 2637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники, в том числе западного производства.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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