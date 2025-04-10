В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах на промышленных предприятиях в Киеве и Днепропетровске. Атака велась с помощью дронов, приводятся данные воздушных сил Украины.

Министерство обороны РФ пока не сообщало об ударах по украинской территории. Тем не менее, в Киеве заявляют о причастности российских войск к сегодняшним атакам. Как уточняется в публикациях на некоторых ресурсах, для атак используются дроны с взрывоопасными элементами с отсроченной детонацией.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ продолжают атаковать объекты российской энергетической инфраструктуры, игнорируя российско-американские договоренности о прекращении ударов. В частности, украинские военные атаковали 11 объектов российской энергетики. Атакам подверглись объекты в восьми регионах.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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