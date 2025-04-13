Минобороны подтвердило: украинский F-16 сбили российские силы ПВО

Российские средства противоздушной обороны сбили американский истребитель F-16 воздушных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

Силы ПВО также перехватили в зоне СВО восемь авиабомб JDAM и семь реактивных снарядов системы HIMARS производства США, а также 207 украинских беспилотников самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции потери военной авиации Украины составили 661 самолет, 283 вертолета, более 51,3 тыс. БПЛА.

Накануне воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота F-16 во время выполнения боевого задания 12 апреля. При этом об уничтожении истребителя украинские власти и военное командование умолчали. Обстоятельства случившегося не уточнялись, отмечалось лишь, что для расследования происшествия создана межведомственная комиссия.

Телеграм-каналы выдвигали различные версии потери F-16: предполагалось, что самолет могла сбить как ракета украинской ПВО, так и система ПВО России. Британские СМИ со ссылкой на украинские военные источники позже сообщили, что уничтоженный F-16 был поражен именно ракетой российской системы противоздушной обороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube