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Понедельник, 14 апреля 2025, 16:08 мск

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ВСУ восемь раз атаковали энергообъекты России за сутки

Фото Минобороны РФ

ВСУ за минувшие сутки совершили восемь атак на объекты энергетики России, сообщило Минобороны России. Удары наносились по объектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях и ЛНР.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», – отметили в ведомстве.

Так, в Белгородской области в ночь на 13 апреля из-за атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате без электроснабжения оставались 735 бытовых потребителей в Грайворонском районе.

В Брянской области накануне были атакованы сразу три энергообъекта. Из-за обстрела ВСУ отключилась комплектная трансформаторная подстанция «Брянскэнерго» – без света оставались бытовые потребители в населенном пункте Севского района. В Суземском районе без электроснабжения осталось около 2800 человек из-за повреждения трансформатора в результате атаки дрона на электроподстанцию 110 кВ «Суземка». Кроме того, в результате обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ, что привели к нарушению электроснабжении части бытовых потребителей в Погарском районе.

В Запорожской области 13 апреля без света осталась часть бытовых потребителей в городе Каменка-Днепровская после отключения высоковольтной линии ГУП «Таврия-Энерго» вследствие обстрела ВСУ.

В Курской области накануне в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 330 кВ Железногорская из-за обрыва провода выведен в ремонт участок высоковольтной линии 110 кВ Железногорская – Дмитриев. Днем ранее из-за удара беспилотника ВСУ отключилась высоковольтная линии 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго».

В ЛНР вечером 12 апреля в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 110 кВ «Троицкая» отключилась высоковольтная линия 110 кВ Сватово – Троицкая, в результате без света оставалось около 36 600 человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах.

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что судьба моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины зависит от решения президента РФ Владимира Путина.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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