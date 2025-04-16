Армия России освободила село Калиново в ДНР

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За последние сутки ВС РФ взяли под свой контроль село Калиново в Донецкой Народной Республике.

«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики», – сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, на этом направлении российские бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Романовка, Алексеево-Дружковка, Полтавка, Заря, Иванополье, Миньковка и Клебан-Бык.

Остальные группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

За сутки потери киевского режима составили свыше 1185 боевиков и наемников, три танка, 10 броневиков, 33 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии, три станции РЭБ, две радиолокационных станции, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, станция радиоэлектронной разведки. Уничтожены восемь складов боеприпасов и топлива.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139-ти районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО перехвачены 11 управляемых авиабомб JDAM и четыре реактивных снаряда HIMARS, а также 223 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube